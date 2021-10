MALTEMPO: PIOGGE ABBONDANTI in arrivo su alcune regioni nei prossimi 7 giorni, vediamo quali

Si apre un periodo di forte instabilità o tempo perturbato che andrà a colpire essenzialmente le regioni adriatiche e il meridione; manna dal cielo per queste aree che stanno sperimentando una siccità atavica. Si spera ovviamente che i fenomeni non siano troppo intensi e che non si passi dal nulla al troppo come è successo su alcuni settori dell'Italia settentrionale.

Una depressione si piazzerà sul nostro meridione e verrà continuamente alimentata da aria fredda di matrice settentrionale almeno fino all'inizio della settimana prossima.

Di seguito, gli accumuli previsti sul nostro Paese nei prossimi sette giorni secondo il modello americano. Ribadiamo che le stime precipitative sono puramente indicative e non devono essere prese come "oro colato":

180mm sono attesi sul Salento; 160mm tra Abruzzo e Molise, 120mm sulla Calabria Ionica, tra i 100 e i 110mm sul medio Adriatico, al limite fino alla Romagna. Piogge intense, nell'ordine del 90-100mm anche tra Messinese e sud Calabria. Piogge di minore entità, 40-50mm, cadranno infine sul nord-est.

Il tempo resterà asciutto o con piogge scarse al nord-ovest, medio-alto Tirreno e Sardegna.

