MALTEMPO: le precipitazioni previste in Italia nella giornata di LUNEDI

Un severo episodio di maltempo sta per interessare lo stivale italiano, portando intensi temporali su parecchie regioni. Si tratta a tutti gli effetti di una battuta d'arresto (forse definitiva) della stagione estiva sul Mediterraneo. E' un passaggio perturbato di lunga durata, articolato in più fasi che colpiranno quasi tutto il territorio italiano. Tra venerdì, sabato e domenica, le precipitazioni più importanti sono previste sulle regioni del nord e su parte di quelle centrali, mentre lunedì il maltempo si concentrerà soprattutto al centro, qualche temporale riuscirà a sfuggire anche verso le regioni meridionali, dove sono previste precipitazioni intense. L'evoluzione del sistema perturbato sarà piuttosto lenta, questa situazione potrebbe favorire intense precipitazioni anche con carattere di persistenza. Analisi sinottica del modello americano riferita a lunedì 31 agosto, nell'area marcata in nero, le zone dove ci sarà il maggior rischio di forti temporali :

Dove si distribuiranno le precipitazioni più intense?



Lunedì mattina forti temporali potranno colpire la Sardegna orientale, la bassa Toscana, il Lazio e la Campania con precipitazioni anche molto intense. Precipitazioni saranno presenti in mattinata anche sul Molise e sull'Abruzzo, rovesci sparsi di pioggia anche sulle regioni del centro-nord, l'alta Toscana, l'Emilia Romagna ed il Veneto. Tra il pomeriggio e la serata si verificherà un peggioramento delle condizioni atmosferiche principalmente sulle regioni di nord-est, con delle nuove precipitazioni anche a sfondo temporalesco. Entro Lunedì prevediamo inoltre una diminuzione della temperatura che si estenderà entro la serata anche alle regioni meridionali. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per la tarda mattinata di lunedì 31 agosto: