MALTEMPO - la "RIVINCITA" del NORD; dove si concentreranno maggiormente i fenomeni tra giovedi e venerdì?

Di seguito, la mappa sinottica relativa alle ore centrali di giovedi 20 aprile:

L'ennesima goccia fredda in arrivo da est questa volta non passerà bassa regalando piogge solo al centro-sud, ma tenderà a scivolare da ovest verso est sull'Europa centrale, complice la posizione molto settentrionale assunta dall'alta pressione. Questa mossa potrebbe favorire il ritorno della pioggia al settentrione, anche nelle aree maggiormente bisognose. La formazione di una relativa zona di bassa pressione tra il Golfo Ligure e la Costa Azzurra dovrebbe essere una garanzia per alcune belle innaffiate sull'alta Italia.

Ora facciamo parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata di giovedi 20 aprile:

ROVESCI o anche TEMPORALI dovrebbero bagnare finalmente tutto il nord! Saranno davvero poche le aree che vedranno accumuli esigui. Rovesci soprattutto tra il Piemonte e la Lombardia, a dare un po' di fiato ai terreni arsi da mesi di correnti settentrionali e Favonio. Rovesci saranno probabili nel pomeriggio anche nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale, mentre il tempo più stabile lo avremo su Sicilia, Sardegna ed estremo sud.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 21 aprile:

I rovesci si concentreranno sui settori più settentrionali del nord, nonchè nelle aree interne del centro specie nelle ore pomeridiane. Su tutte le altre regioni tempo asciutto e con temperature in aumento.

