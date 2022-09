Maltempo del week-end: ritorna il rischio ALLUVIONI

I primi giorni d'Autunno saranno caratterizzati da una forte ondata di maltempo di stampo atlantico, la quale darà il via ad un lungo periodo instabile e fresco da nord a sud (ampiamente discusso in questo articolo).

Con l'arrivo dell'instabilità e dell'umidità atlantica dovremo nuovamente imbatterci in fenomeni eccezionali all'interno del Mediterraneo, attualmente ancora un catino colmo di energia potenzialmente utile per i temporali al fine di generare forti e persistenti precipitazioni.

Analogalmente a quanto accaduto appena una settimana fa nelle Marche, dovremo prestare particolare attenzione alla possibilità di temporali intensi e persistenti, anche per molte ore, su aree ristrette. Saranno diverse le regioni colpite dal forte maltempo, distribuito su ben tre giorni. Alla base dei fenomeni intensi ci sarà un enorme quantitativo di vapore in arrivo nel Mediterraneo, proveniente dall'Atlantico. Tali fiumi di vapore (che viaggiano in atmosfera) vanno ad accrescere sensibilmente l'instabilità e la pioggia potenzialmente precipitabile.

SABATO - Arrivano le prime forti note instabili principalmente su Liguria orientale e Toscana. Tra pomeriggio e sera rischio elevato di temporali con nubifragi in Toscana, con accumuli localmente superiori ai 100-150 mm. I temporali, provenienti dal Tirreno, potranno dar luogo anche a fortissime raffiche di vento e grandinate. Piogge pià deboli sul resto del nord.

DOMENICA - La perturbazione entra nel vivo e coinvolgerà buona parte del centro e del nord. Rischio temporali persistenti e violenti su Lazio, Campania settentrionale, Molise e zone interne dell'Abruzzo. L'area più colpita, secondo le ultime elaborazioni, potrebbe essere quella tra le province di Frosinone, Isernia, L'Aquila, Campobasso e Caserta. Le abbondanti precipitazioni potrebbero causare accumuli di pioggia superiori ai 200 mm.

Contemporaneamente il maltempo agirà pesantemente anche in Friuli Venezia Giulia, specie a ridosso dei monti dove non si escludono accumuli abbondanti (superiori ai 200 mm). Le forti piogge potranno causare disagi, allagamenti ed episodi alluvionali.

LUNEDI' - Il forte maltempo si concentra al sud. Ancora la Campania nel mirino dei forti temporali dalla durata di diverse ore. Rischio temporali importante anche per la Sicilia e la Calabria meridionale. Sulle altre regioni fenomeni più disorganizzati e meno intensi.