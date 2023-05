MALTEMPO: CICLONE al sud, ecco le aree maggiormente colpite

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia alle ore 8 di domani mattina, mercoledi 3 maggio:

Ecco la depressione presente sulle regioni meridionali, che solo successivamente tenderà a spostarsi verso la Grecia. L'alta pressione campeggerà invece sui settori centrali del Continente, estendendo la sua longa manus a gran parte del settentrione, dove il tempo sarà in miglioramento.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domani, mercoledi 3 maggio:

Una folta schiera di temporali interesserà la Sicilia orientale, la Calabria, il Golfo di Taranto e la Puglia. In questi settori non si escludono nubifragi o alluvioni lampo.

Rovesci sparsi saranno ancora probabili in Abruzzo, sul Lazio e sull'Emilia Romagna, anche se la situazione tenderà piano piano a migliorare. Sul restante settentrione, i settori di ponente e la Sardegna tempo variabile con belle schiarite e generale basso rischio di pioggia.

Questa invece è la situazione attesa per la giornata di giovedi 4 maggio:

Come anticipato, la depressione si sposterà verso levante, ma darà ancora qualche piovasco sparso al sud, ma in graduale attenuazione nell'arco della giornata. Sul resto d'Italia tempo soleggiato e temperature in aumento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località