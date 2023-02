LIVE: clamorose temperature primaverili, il foehn regala picchi oltre 21°C!

A poche ore da un'intensa ondata di freddo proveniente dall'est stiamo assistendo ad una clamorosa impennata delle temperature per effetto dei venti di favonio, il tipico "foehn" che ruzzola a gran velocità dalle Alpi verso la Val Padana.

Si tratta di una massa d'aria tutt'altro che fredda, legata al vasto anticiclone presente sull'Europa occidentale. Queste masse d'aria vanno ad impattare sui versanti esteri nord-occidentali dell'arco alpino, contribuendo alla formazione di nubi e rari fenomeni. Ciò che riesce a scavalcare le Alpi altro non è che aria ormai priva di umidità che tende a riscaldarsi man mano che scivola verso le pianure a causa della "compressione adiabatica", cioè il fisiologico aumento della temperatura dell'aria per l'effetto "schiacciamento" dovuto all'aumentare della pressione.

Ed ecco che le temperature sono schizzate su valori tipicamente primaverili o tardo primaverili sulle regioni del nord, dal Piemonte al Trentino alto Adige! Spiccano temperature di 22.2°C a San Giacomo Vercellese e a Lozzolo (VC). Ben 21°C su Torino e Milano, così come su Biella. Ben 21.3°C a Verbania e 19°C ad Aosta. Non si scherza in Trentino alto Adige: ben 19°C a Trento e 17.6°C a Bolzano. Mitezza arrivata fin sulla Liguria con punte di 18-20°C.

Una giornata piacevole anche sulle regioni centrali e meridionali, seppur troviamo temperature leggermente inferiori rispetto al nord. Tutto merito dell'anticiclone che sta imprimendo correnti di schiacciamento (la tipica subsidenza) su tutto lo Stivale.

Questi fenomeni "riscaldanti" si esauriranno già da stasera grazie all'arrivo delle fredde correnti dell'est che avvolgeranno l'Italia da domani.