Le ultimissime sul Ponte del 2 giugno: dove ci saranno i TEMPORALI e dove ci sarÃ  il SOLE

Il tempo non darà garanzie di stabilità nemmeno durante il ponte del 2 giugno. In sostanza, resterà attivo lo stesso schema barico che vede le alte pressioni posizionate in sede inglese, a cui farà da controaltare una vasta lacuna barica in area mediterranea.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per la giornata di venerdì 2 giugno:

Notizia positiva: lungo le coste e su gran parte della Pianura Padana dovrebbe essere una giornata buona o discreta. Niente da fare invece per i rilievi alpini ed appenninici che saranno ancora funestati da rovesci e temporali talora intensi nel pomeriggio. Temporali saranno possibili anche nelle aree interne della Sardegna.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 3 giugno:

Lungo le coste e sulle Isole, a parte qualche temporale nelle zone interne sarde, la giornata non sarà male, con ampi spazi soleggiati e clima gradevole. Temporali saranno presenti invece nelle zone interne appenniniche, sulle Alpi, ma con sconfinamenti anche su parte della Pianura Padana, specie in serata, segnatamente i settori a nord del Po.

Infine, questa è la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nell'arco della giornata di domenica 4 giugno:

Temporali possibili al nord eccetto Liguria e Romagna. Temporali anche nelle aree interne di Marche e Abruzzo, nonchè sulla Sardegna, per il resto condizioni asciutte anche se non completamente soleggiate.

