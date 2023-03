Le PIOGGE attese fino a FINE MESE secondo il MODELLO EUROPEO ed AMERICANO

Alla ricerca della pioggia come se fosse un filone d'oro! Lo stiamo facendo da diverso tempo, ma spesso questa ricerca si rivela vana e la pioggia poi non arriva.

Quest'oggi proveremo a spingerci fino al termine di marzo per vedere se ci saranno piogge consistenti sulla nostra Penisola. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni da oggi fino a giovedi 30 marzo secondo il modello americano:

Attenzione! Le piogge che vedete sulle regioni centrali si riferiscono soprattutto all'episodio piovoso previsto tra oggi e domani, così come su parte delle regioni meridionali. Per ciò che concerne il nord qualche precipitazione più consistente viene vista sul Friuli e sui settori di confine della Val d'Aosta, per il resto precipitazioni abbastanza misere.

Questa invece è la sommatoria dei millimetri di pioggia previsti secondo il modello europeo nel medesimo lasso temporale, ovvero fino a giovedi 30 marzo:

Precipitazioni di discreta fattura sull'alta Val d'Aosta e sul Friuli. Anche in questo caso le piogge che vedete al centro e parte del sud si riferiscono all'episodio piovoso che interesserà l'Italia tra oggi e domani.

Anche secondo questo elaborato, il quadro precipitativo previsto fino a fine mese risulta abbastanza misero a livello italico. a parte le aree suddette.

