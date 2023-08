La goccia fresca fino a Ferragosto: alcune regioni ne trarranno vantaggi

Ve ne avevamo parlato ieri ed ora la previsione diventa ancor più probabile: una goccia fresca in quota andrà ad insidiare l'anticiclone africano, rendendolo in parte inoffensivo per almeno altri 5-6 giorni. L'ondata di caldo tarderà ad arrivare o comunque comincerà solo su parte d'Italia proprio grazie a questa massa d'aria fresca in isolamento tra il Mediterraneo centrale e i Balcani.

La massa d'aria tenderà a isolarsi proprio tra l'Adriatico e i Balcani, tra 12 e 15 Agosto. Sarà fondamentale per tenere alla larga il gran caldo africano! Al suo posto ci saranno temperature gradevoli, in linea con quelle del periodo. Inoltre le notti risulteranno fresche e refrigeranti almeno fino al 15 Agosto, nulla a che vedere con le notti insonni di Luglio.

Quanto detto varrà principalmente per il sud e il medio-basso Adriatico: su questi settori le temperature si manterranno gradevoli almeno fino a Ferragosto, mentre sul resto d'Italia, ed in particolare in Val Padana e in Toscana, il caldo pian piano si intensificherà, giorno dopo giorno.

La presenza del nucleo fresco tra Adriatico e Balcani costringerà l'anticiclone a rinforzarsi sul Mediterraneo occidentale e sul nord Italia: proprio su queste aree affluiranno con più facilità le correnti calde nord-africane, le quali porteranno la colonnina di mercurio fino a 35-36°C su diverse località della Val Padana e del medio-alto Tirreno.

Dunque verrà a crearsi una netta contrapposizione termica tra nord a sud: sul settentrione avremo temperature più alte fino a Ferragosto, mentre al sud le temperature saranno ben più basse, addirittura inferiori alle medie del periodo all'estremo sud.

Eloquenti le temperature massime previste a Ferragosto. I valori più alti sono previsti al nord, in Toscana e in Sardegna. Sul lato adriatico e al sud troviamo temperature attorno ai 26-30°C.