Meteo: goccia fresca andrà ad insidiare l'anticiclone africano!

Le notizie odierne dei principali centri meteorologici ci rivelano una sorpresa significativa, in parte inattesa. L'ipotesi di un ritardo dell'ondata di caldo era stata emanata questa mattina e trova nuovi consensi negli aggiornamenti serali.

Sembra che l'avvento del caldo africano dovrà attendere ancora qualche giorno! La ragione di questa svolta può essere attribuita a una corrente d'aria fresca in alta quota che, tra il 12 e il 14 Agosto, si posizionerà tra l'Adriatico e la penisola balcanica, mitigando l'aria calda sub-tropicale. In tale scenario, l'alta pressione tende a consolidarsi sul Mediterraneo occidentale. In Italia, saremo ancora influenzati da correnti settentrionali più secche, prevalentemente al sud e lungo la costa adriatica centrale e meridionale.

Questa goccia fresca in alta quota potrebbe andare ad insediare l'anticiclone per più giorni consecutivi. Ovviamente la previsione in tal senso diventa enormemente più complicata, come del resto in ogni situazione simile in cui abbiamo a che fare con gocce fresche isolate.

Qualora questo scenario dovesse aver la meglio, avremo le temperature più alte proprio al nord e sull'alto Tirreno, dove sfioreremmo i 34-35°C. Discorso opposto per il sud e il medio-basso Adriatico, dove avremmo temperature più gradevoli addirittura fino ad inizio prossima settimana, quando saremo in prossimità di Ferragosto.

Ovviamente quest'aria più fresca in quota potrebbe dar luogo anche a temporali e acquazzoni pomeridiani, principalmente sull'Appennino centro-meridionale e sulle colline del sud. Riguardo l'instabilità dovremo necessariamente riaggiornarci nei prossimi editoriali.