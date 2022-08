L'Autunno meteorologico vuol partire con violenti temporali

Manca ormai poco più di una settimana all'inizio dell'autunno meteorologico e le tendenze sono decisamente interessanti. Come già vi accennavamo ieri ci sono concrete possibilità che il mese di settembre possa cominciare con condizioni di forte instabilità soprattutto al nord e al centro, grazie ad un flusso d'aria instabile atlantica particolarmente persistente.

Le mappe dei principali modelli parlano chiaramente: tra 1 e 3 settembre potremo assistere ad un severo peggioramento soprattutto al nord, con temporali disorganizzati ma piuttosto intensi e persistenti. In tal caso potremmo imbatterci in locali nubifragi ed anche grandinate. Instabilità via via meno presente man mano che ci spostiamo verso sud, dove contrariamente potrebbe rinforzarsi l'anticiclone e produrre un lieve aumento delle temperature.

Questo significa che potremmo osservare due differenti tipi di tempo tra nord e sud: sul settentrione tempo instabile e più gradevole, con temperature attorno alle medie del periodo, mentre al meridione troveremmo tempo più stabile e clima più caldo, con temperature superiori alle medie del periodo (di 3-4°C).