L'anno scorso il "terrore" arrivava dall'Africa...guardate

Lo scorso anno al 1 di giugno, l'estate era già in sella da quasi un mese; c'era tanta siccità e caldo opprimente su vaste aree del nostro Paese, ma facciamo parlare le mappe.

La prima mostra le temperature a 1500 metri che erano presenti al 1 giugno dell'anno scorso: si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo.

L'Africa bolliva a più non posso, con l'isoterma + 25° a 1500 metri ad un passo dalla Sicilia. Notate la classica depressione bloccata ad ovest del Portogallo e la completa assenza dell'alta pressione delle Azzorre.

Una via spianata per il caldo, direttamente dal nord Africa verso l'Italia. Le invasioni africane lo scorso anno erano iniziate ai primi di maggio...di conseguenza tutto era pronto per la "solita" estate atroce.

Quest'anno siamo alle prese con una situazione molto diversa: la mappa mostra le temperature a 1500 metri presenti attualmente.

Non c'è proprio paragone con l'anno scorso. L'isoterma + 15° riesce a malapena a raggungere il nord Africa, che si presenta decisamente meno bollente rispetto ad un anno fa.

Vedremo se questo stato di cose avrà ripercussioni sull'estate che verrà; dopo tutto, dopo una serie quasi interminabile di estati africane, una stagione meno rovente potrebbe anche essere nelle corde...ma lo sapremo presto!

