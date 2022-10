Insidioso ciclone tra lunedì e martedì, rischio NUBIFRAGI su alcune regioni

Proprio ieri mattina vi parlavamo di un possibile forte peggioramento sulle regioni meridionali ad inizio prossima settimana, tra lunedì 10 e martedì 11 ottobre. Anche gli aggiornamenti odierni continuano a muoversi in questa direzione, confermando la possibile formazione di una piccola ma insidiosa depressione nel basso Tirreno.

Questa perturbazione, proveniente dall'Atlantico, si arricchirà energeticamente grazie al transito sul mar Mediterraneo ancora relativamente caldo (circa 25°C le temperature del basso Tirreno e dei Canali di Sardegna e Sicilia). In tal modo la depressione si intensificherà soprattutto al suo centro, dove non si esclude un'ulteriore evoluzione a ciclone sub-tropicale. Questa ipotetica evoluzione la si potrebbe osservare solo in sede di nowcasting.

Tralasciando i dettagli tecnici, è piuttosto evidente che il maltempo legato a questa depressione ci sarà. Le regioni meridionali e le isole maggiori faranno i conti con un improvviso peggioramento tra lunedì e le prime ore di martedì: I modelli concordano sul maggior coinvolgimento di Sicilia e Calabria: su queste due regioni avremo il maggior rischio di temporali intensi e isolati nubifragi. Temporali e acquazzoni intensi (ma più rapidi) di passaggio anche in Sardegna nel corso di lunedì.

Tra lunedì sera e martedì qualche pioggia potrebbe estendersi anche a Campania, Basilicata e Puglia, ma la parte più attiva e intensa potrebbe restar confinata a Sicilia e Calabria. Entro martedì pomeriggio la depressione avrà totalmente abbandonato l'Italia.