Inizio settimana TURBOLENTO sull'Italia

IL FORTUNALE DI ALESSANDRIA. Ieri sera appena dopo il tramonto, si è abbattuta una violentissima tempesta di vento e pioggia che ha colpito duramente le pianure meridionali del Piemonte. La città di Alessandria è stata colpita appieno dal fortunale accompagnato da raffiche fino a 130km/h, pioggia violentissima, vento e fulmini. Quest'oggi con la luce del sole è stato possibile fare una conta più approfondita dei danni lasciato dal passaggio di un temporale che qualcuno ha definito "tropicale". I danni sono stati ingentissimi, con decine di auto parcheggiate che sono state colpite dai rami e dagli alberi caduti, la forza del vento ha fatto saltare via anche alcune coperture dei tetti che si sono staccate, volando a centinaia di metri di distanza.



Queste sono state le conseguenze dei primissimi contrasti portati da una circolazione instabile che inizia ad interessare le regioni settentrionali e che entro lunedì sera avrà operato un ricambio d'aria quasi completo, portando come conseguenza, forti temporali sulle regioni del nord e su parte di quelle centrali. Una seconda crisi temporalesca è attesa sulle regioni del nord nella tarda serata odierna, mentre domani mattina dei nuovi temporali coinvolgeranno la Liguria e le coste dell'alta Toscana, con fenomeni anche di forte intensità. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per la prossima notte:

Tra il pomeriggio e la serata di lunedì, ci aspettiamo il passaggio del fronte freddo associato a nuovi temporali ed una diminuzione della temperatura. Ne verranno interessate ancora una volta le regioni del nord, con fenomeni che si estenderanno in serata anche sulle centrali adriatiche ed infine nella notte tra lunedì e martedì al medio versante tirrenico. Analisi in quota del modello americano riferita alla mattinata di martedì 4 agosto: