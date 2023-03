Inizio settimana prossima tra FREDDO e MALTEMPO?

La distanza previsionale è abbastanza impervia, di conseguenza si parla ancora di linea di tendenza e non di previsione in senso stretto. Tuttavia, l'insistenza dei modelli nel vedere una determinata configurazione ci porta a pensare che le quotazioni per un evento di questo tipo siano in aumento.

Cosa potrebbe succedere all'inizio della settimana prossima a scala europea ed italica? La prima mappa è l'analisi sinottica estrapolata questa mattina dal modello americano per le ore centrali di lunedi 3 aprile. Gli altri elaborati sono sostanzialmente simili o presentano poche differenze:

L'alta pressione si spingerà con un massimo tra e Isole Britanniche e la Scandinavia. Sul fianco meridionale della struttura stabilizzante verrà giù l'aria fredda che entrando nel Mediterreneo tenderà ad invorticarsi in una depressione che il modello localizza al momento sullo Ionio. Questa situazione sarà artefice di condizioni perturbate soprattutto al centro e al meridione con la neve che potrebbe cadere a quote molto basse sull'Appennino centro-meridionale.

E il nord? Stante l'avanzamento della stagione, potrà appellarsi a qualche episodio instabile, ma sul fronte delle piogge serie non si faranno passi avanti. Solo l'Emilia Romagna potrà beneficiare di fenomeni maggiormente organizzati anche di tipo nevoso a bassa quota.

La seconda mappa mostra la situazione estrapolata per le ore centrali di martedi 4 aprile, sempre secondo il modello americano:

Ancora aria fredda e condizioni instabili o perturbate su gran parte del nostro Paese, segnatamente lungo le regioni adriatiche, i settori interni e il meridione. Questa situazione inizierà a mollare nella giornata di mercoledi 5 aprile, ma per il momento non si vedono alte pressioni invadere la nostra Penisola.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/il-week-end-delle-palme-ci-sar-maltempo-in-italia-/96963/