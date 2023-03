Il week-end delle Palme: ci sarà MALTEMPO in Italia?

Di seguito la mappa sinottica prevista in Europa per la notte tra sabato 1 e domenica 2 aprile:

Una depressione abbraccerà gran parte d'Italia e l'Europa centrale determinando una diffusa instabilità unita ad un calo delle temperature. In Italia i massimi effetti verranno avvertiti nella giornata di domenica 2 aprile.

Inizamo però con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di sabato 1 aprile:

Sarà una giornata assai ventosa, mite ed abbastanza buona da nord a sud. Da segnalare i rovesci sulle Alpi di confine con la Val d'Aosta e qualche piovasco nel pomeriggio al nord-est e nelle aree interne del centro; per il resto tempo abbastanza buono.

Domenica 2 aprile risentiremo in maniera più diretta delle correnti fredde settentrionali. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata festiva:

Il tempo diverrà instabile su gran parte delle nostre regioni e si accuserà anche un discreto calo delle temperature. Sembra al momento risparmiato gran parte del settentrione, ma la situazione è ancora in evoluzione e non si può quindi escludere un suo coinvolgimento. Ancora venti sostenuti ed in rotazione a nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

