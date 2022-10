Inizio settimana: occasione per PIOGGE e locali nubifragi su alcune regioni

L'anticiclone pian piano perde colpi e ne approfitteranno, a partire già da questo week-end, correnti più umide e instabili atlantiche pronte ad inserirsi all'interno del Mediterraneo con le ovvie conseguenze del caso.

Come anticipato in questo articolo, tale aria umida e instabile coinvolgerà in modo più marcato il nordovest e la Sardegna, dove nel fine settimana troveremo tante nubi e piogge in chiaro stile autunnale.

Il peggioramento diverrà più intenso ad inizio settimana, ma non sulle regioni nordoccidentali, bensì su quelle meridionali! La blanda saccatura atlantica scorrerà verso est entro lunedì, andando così a coinvolgere le regioni centrali e meridionali. Il rischio maggiore, al momento, riguarda il transito di nuclei di vorticità positiva (che esaltano l'instabilità fino in alta quota) in rapido scorrimento dal Canale di Sardegna/Canale di Sicilia al mar Ionio.

Questa situazione potrebbe generare acquazzoni e locali forti temporali in Sicilia e Calabria, amplificando il rischio di allagamenti e isolati alluvioni lampo. Tra le possibilità, infatti, vi è quella di un temporale V-shaped nel corso di lunedì che potrebbe coinvolgere la Sicilia e la bassa Calabria. Qui la perturbazione incontrerà grandi quantità di energia (come evidenziato dal CAPE elevatissimo previsto nel Canale di Sicilia), la quale favorirebbe la formazione degli intensi temporali.

Piogge deboli e locali acquazzoni potranno interessare anche Puglia, Campania, Basilicata, Lazio, Toscana e l'Appennino centrale, ma i fenomeni più intensi riguarderanno principalmente Sicilia e Calabria.