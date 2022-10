METEO: cenni di cambiamento nel week-end, PIOGGE per il nordovest?

È quasi una settimana che l'anticiclone sovrasta il Mediterraneo ed ha permesso l'arrivo dell'ottobrata, un periodo stabile e mite nel pieno dell'Autunno che ha mantenuto per parecchi giorni le temperature al di sopra delle medie del periodo.

Ora siamo vicini a un piccolo cambiamento del tempo, dovuto ad un costante indebolimento dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale: questo favorirà l'arrivo di umidità e instabilità da ovest, la quale determinerà nubi ed anche piogge su alcune nostre regioni.

I primissimi fenomeni dopo tanta stabilità arriveranno sulle Alpi occidentali nel corso della giornata odierna, specie in serata. Nel corso di domenica, invece, le piogge diverranno ben più diffuse su gran parte del nordovest. Sarà un peggioramento di chiaro stampo autunnale per Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria. Le piogge saranno deboli o moderate, solo raramente di forte entità. Per i territori nordoccidentali saranno senz'altro piogge benvenute, considerando che l'allarme siccità è tutt'altro che rientrato. Il modello di MeteoLive propone accumuli variabili al nordovest tra i 10 e i 40 mm.

Qualche fenomeno si manifesterà, domenica, anche in Sardegna e più raramente sulle regioni centrali. Sempre stabile invece al sud e lato adriatico.

Maggiori occasioni di maltempo per centro e sud subentreranno nel corso di lunedì, ma di questo ne parleremo in un prossimo aggiornamento.