Inizio settimana con il MALTEMPO al centro e su parte del meridione

La seconda settimana di marzo esordirà con rovesci temporaleschi talora intensi che colpiranno in un primo tempo le regioni centrali, ma con successiva e parziale estensione al meridione a metà settimana. Colpa di una confluenza tra aria fredda di matrice orientale e correnti molto più miti provenienti dal nord Africa. Il territorio di scontro sarà proprio ubicato sulle regioni centrali.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste dal modello americano per lunedi 8 marzo:

Da questa mappa risulta bene evidente la confluenza tra l'aria fredda che agirà al nord (frecce blu) e le correnti miti africane che invece agiranno al sud (frecce rosse).

In mezzo si dipartirà un'estesa linea di rovesci anche temporaleschi che interesseranno la Sardegna, la bassa Toscana, il Lazio, l'Umbria e in misura minore le Marche e l'Abruzzo; più a nord e più a sud di questa linea non avremo praticamente piogge.

Nella giornata di martedi 9 marzo, le correnti fredde settentrionali guadagneranno terreno verso le regioni centrali, spostando il territorio di scontro più a sud:

I rovesci più intensi saranno presenti tra la Campania, la Lucania, il Molise e il nord della Puglia. Sul resto d'Italia fenomeni scarsi o assenti.

Notate come le correnti nord africane vengano spinte sempre più a sud dall'aria fredda di matrice settentrionale; nella giornata di mercoledi 10 marzo tali correnti dovrebbero uscire completamente dalla scena italiana con gli ultimi rovesci al meridione in via di attenuazione.

