Inizio prossima settimana: DEPRESSIONE bloccata nel Mediterraneo?

A partire da mercoledì sera si aprirà un nuovo periodo perturbato per l'Italia, caratterizzato da varie perturbazioni nord-atlantiche in transito nel Mediterraneo al cui culmine potrebbe esserci un insidioso "cut-off" nel "mare nostrum".

È ormai certo che la parvenza di stabilità e mitezza in atto in queste ore ha già le ore contate! Almeno due perturbazioni sono attese nella seconda metà di settimana, come già approfondito in questo articolo. La prima arriverà tra mercoledì sera e venerdì, la seconda tra sabato e domenica.

Ma dalle ultime simulazioni modellistiche emerge la possibilità dell'isolamento delle correnti più fredde all'interno del Mediterraneo. Un classico "cut-off" che vedrebbe aria fredda e instabile stazionare tra Italia e Balcani, dove allungherebbe il periodo perturbato anche ai primi giorni della prossima settimana!

La goccia fredda innescherebbe frequenti rovesci e temporali soprattutto al centro e al sud nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, il tutto condito da temperature inferiori alle medie del periodo. Nulla a che vedere con l'ondata di freddo occorsa nel week-end di Pasqua, ma comunque potremo percepire temperature più basse rispetto alla norma.

Inoltre con l'avanzata stagionale i contrasti termici aumentano sempre più grazie all'energia del Sole. Con la presenza di aria fredda in quota sarà facile imbattersi in temporali localmente intensi e ricchi di grandine, specie nei settori interni.

Come detto, centro e sud Italia potrebbero essere gli obiettivi principali di questa instabilità, ma non escludiamo l'arrivo di locali fenomeni anche sul settentrione.

Per il nord i fenomeni più importanti sono attesi tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, dopodiché le precipitazioni diverrebbero più disorganizzate e isolte.