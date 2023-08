Il tempo di FERRAGOSTO: quanto CALDO farà? Ci saranno TEMPORALI?

Secondo le ultime mappe disponibili, il Ferragosto degli italiani sarà accompagnato da un clima estivo da nord a sud con temperature elevate. Tuttavia, qualche incertezza nello stato del tempo sarà da mettere in conto, anche se su uno spazio relativamente ristretto della nostra Penisola.

La prima mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia nell'arco dell'intera giornata di Ferragosto:

Come si conviene alle estati più classiche, sulle Alpi ci sarà da mettere in conto la possibilità di qualche temporale di stagione specie tra il pomeriggio e la serata. I fenomeni non dovrebbero però sconfinare sulle sottostanti pianure. Su tutte le altre regioni avremo condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo.

Quanto caldo? Manca ancora una settimana, ma proviamo a dare lo stesso una prima stima delle temperature al suolo che avremo durante la festa centrale dell'estate mediterranea - vi consigliamo di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo:

Notiamo punte di 37-38° sulla Sardegna e nelle pianure interne della Toscana e del Lazio. Notate come diverse zone della Penisola presentino punte termiche superiori a 35°. Insomma, sarà un Ferragosto caldo da nord a sud.

