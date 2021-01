GROSSO alla radio: "gelo e neve? Ecco quello che le carte vedono sotto traccia..."

Clamorosa svolta meteo durante la fase finale di gennaio e l'inizio di febbraio? Con un vortice polare cosi disturbato a tutte le quote, secondo Alessio Grosso, l'evento importante con freddo e neve anche su Europa centrale parte d'Italia sembra piuttosto probabile, anche se le emissioni ufficiali oggi nicchiano.

Le mappe che vedete qui sopra sono commentate da Grosso durante la registrazione, seguite l'appassionato commento del nostro previsore. Si riferiscono comunque al nord emisfero e sono previste per lunedì 25 gennaio da alcune emissioni cosiddette perturbatrici, sia a 5500m che al suolo (prima mappa), sia a 1500m, 850hPa.



Ciò che i modelli vedono oggi per la fine del mese è influenzato da una corrente a getto troppo tesa e da un anticiclone molto invadente , tipica degli ultimi inverni e inseriti ormai come dato statistico nelle previsioni probabilistiche. La mappa sotto parla da sola, ma le carte non dicono tutto...

Tutto quello che bisogna sapere sul tempo che fa e che farà in 3 minuti!



Ascolta: https://www.meteolive.it/audio/140121-018.mp3