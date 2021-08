GRAVE ONDATA di CALDO in arrivo sull'Italia! Ecco le regioni maggiormente colpite

Arriva il caldo atroce sull'Italia...quello che ti toglie il respiro, che non ti fa dormire la notte e che soffoca le nostre città. Le previsioni per la prossima settimana sono allarmanti soprattutto per le Isole e il centro-sud, dove potrebbero cadere dei record.

Iniziamo con il mostrarvi la bolla di calore africana che avrà grandezza ed intensità spropositata sul Mediterraneo. La mappa si riferisce alle temperature a 1500 metri previste per la giornata di mercoledi 11 agosto:

Vi ricordiamo che l'isoterma + 20° a 1500 metri è il confine tra il caldo moderato ed intenso . La mappa parla da sola...

Il riscontro termico atteso al suolo fa ancora più paura; la mappa si riferisce al primo pomeriggio di mercoledi 11 agosto:

Si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo.

A fuoco le due Isiole Maggiori con punte di 45°! Temperature comprese tra 40 e 42° nelle aree interne del centro-sud, sulla Puglia, la bassa Lucania e la Calabria.

Al nord andrà un po' meglio anche se avremo punte di 36-37° tra Emilia Romagna e basso Veneto.

Il rischio di colpi di calore sarà elevatissimo. Consultate anche le nostre mappe del disagio da caldo sempre aggiornate, previste per i prossimi 10 giorni: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/