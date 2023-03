Grande dinamicità tra fine Marzo e Aprile, altro maltempo su alcune regioni!

Da un paio di settimane siamo alle prese con condizioni meteorologiche decisamente più movimentate e dinamiche, davvero differenti rispetto ai mesi scorsi. Si tratta assolutamente di un cambiamento accolto molto volentieri in Italia, dove la crisi idrica stava incalzando a gran velocità. Sia chiaro, ci vorrà ancora molto tempo per rientrare quantomeno nella normalità!

Da metà mese ci troviamo a fare i conti con brevi fasi di stabilità alternate a brevi fasi di maltempo, segno di un netto cambio di circolazione tra Atlantico ed Europa. Le perturbazioni atlantiche provano ad introdursi nel Mediterraneo con maggior convinzione rispetto al recente passato, seppur con qualche difficoltà fisiologica.

Nelle prossime due settimane ci saranno almeno altre due perturbazioni provenienti dal nord Atlantico, entrambe prolifiche in termini di piogge e temporali. La prima arriverà tra 26 e 28 marzo e ve ne abbiamo ampiamente parlato nei precedenti editoriali.

La seconda potrebbe palesarsi proprio all'avvio di aprile dopo un finale di marzo molto mite. Nei primi due giorni del nuovo mese una nuova perturbazione atlantica potrebbe attraversare l'Italia con un'altra interessante dose di piogge e rovesci dapprima al nord e a seguire su centro e sud. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di una fase perturbata molto veloce, seguita da un'altra rimonta dell'alta pressione.

Non è un pesce d'aprile anticipato! Le medie degli scenari dei principali centri di calcolo concordano con questa evoluzione tra 1 e 2 aprile destinata al maltempo nel Mediterraneo. Eloquente la media degli scenari del modello europeo ECWMF.

Anche la media dell'americano GFS propone una presunta discesa instabile nord atlantica, seppur un po' più orientale rispetto al collega europeo. Ma come tendenza a questa distanza non è assolutamente un aspetto negativo. Saranno fondamentali i prossimi 3 giorni per capire con più affidabilità la veridicità di questa perturbazione di inizio aprile.