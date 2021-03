Grafico scenari futuri: sempre meno incertezze sull'arrivo del FREDDO!

Rispetto a qualche giorno fa, c'è maggiore chiarezza in merito al calo termico previsto per la settimana prossima in Italia.

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Fine settimana con temperature attorno alla media e in genere poca pioggia.

Dalla prossima settimana si paleserà un calo delle temperature, dapprima senza fenomeni, a seguire accompagnato da precipitazioni sul finire della seconda decade mensile. Da valutare la quota neve in base alla quantità di aria fredda che arriverà sull'Italia settentrionale.

Il secondo grafico si riferisce alla città di ROMA:

Fino a metà della settimana prossima avremo un moderato calo termico e qualche pioggia sulla Capitale.

A seguire si paleserà un calo termico maggiore, con altrettanto maggiore tendenza precipitativa sul finire della seconda decade mensile. Si tratterà ovviamente di pioggia in pianura e neve in Appennino a quote da valutare in base alla quantità di freddo che entrerà sulle regioni del centro.

Infine, ecco il grafico riferito alla città di BARI:

Temperature in aumento durante questo fine settimana, seguito dalla pioggia che arriverà nella giornata di lunedi 15 marzo.

A seguire temperature in calo anche vistoso con ulteriore rischio di pioggia e neve sui rilievi a quote da valutare. Sul finire del grafico si nota una grossa incertezza con i cluster termici che si aprono a ventaglio.

Consulta anche tu la tendenza del tempo su altre città cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/