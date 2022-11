Giovedì PERTURBAZIONE con PIOGGIA in azione sull'Italia, ecco le aree colpite

Di seguito, la situazione sinottica attesa per le prime ore del mattino di giovedi 10 novembre:

La pressione tenderà a rimontare oltre le Alpi, mentre sull'Italia si formerà una blanda depressione sul Golfo Ligure che accoglierà un moderato sistema frontale che, seppure in dissolvimento, riuscirà a dare fenomeni specie al nord-est e sulle regioni centrali.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 10 novembre:

Piogge deboli, in via di attenuazione, sulla Pianura Lombarda. Rovesci al nord-est, levante ligure, Toscana, Umbria, Marche fino all'alto Lazio. Qualche piovasco potrebbe anche raggiungere la Campania e il nord della Sardegna. Su tutte le altre regioni non si prevedono piogge.

Temperature in calo sotto eventuali precipitazioni, stazionarie altrove.

Nella giornata di venerdi 11 novembre la perturbazione tenderà a dissiparsi tra le maglie dell'alta pressione, bagnando con gli ultimi rovesci le due Isole Maggiori.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località