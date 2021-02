Germania: il Buran porta tempeste di neve e gelo, almeno due vittime

L'aria gelida siberiana ha colpito in pieno la Germania, soprattutto le sue regioni centro-settentrionali.



Il gelo ora si è intensificato ulteriormente, tanto che si registrano temperature polari anche a quote pianeggianti, addirittura a tratti inferiori ai -15°C.

A Berlino è ora in atto una bufera di neve con una temperatura di ben -9°C.



Purtroppo ci sono anche notizie drammatiche a causa di quest'ondata di gelo. Almeno due persone hanno perso la vita: una a Bielefeld e l'altra a Ress (nord della Westfalia).



Nel primo caso si è trattato di un'emergenza medica resa difficile dalle pessime condizioni meteorologiche e nell'altro si tratta di un ciclista trovato morto nella neve per cause ancora ignote. Il portavoce della polizia di Fulda, in Assia, parla di una situazione molto pesante.



Il Buran continuerà ad avvolgere la Germania e l'Europa centrale anche per tutta la prossima settimana, seppur con clima più secco e stabile. Le temperature, tuttavia, saranno proibitive e potranno sfiorare anche i -20°C. L'ondata di gelo si sposterà sui Balcani e anche in Italia.