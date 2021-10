FREDDO: sarà un GIOVEDI quasi INVERNALE su molti Paesi del nostro Continente!

La prima, breve, ondata di freddo raggiungerà il suo culmine in Europa ed in Italia nella giornata di domani, giovedi 14 ottobre, estendendosi in parte alle prime ore del mattino di venerdi 15 ottobre. A seguire la pressione tenderà ad aumentare, così come le temperature sul nostro Paese durante il fine settimana.

Allargando l'orizzonte, l'ondata fredda che sta interessando molti Paesi del vecchio Continente assomiglia ad una "coltellata" al tessuto estiveggiante che ancora aleggiava sul nostro Paese e sul Mediterraneo:

La lingua fredda di diretta estrazione artica, presenterà al suo interno anomalie termiche al ribasso fino a 8° sull'Europa centro-orientale e sull'Italia, in modo particolare nelle aree interne del centro-sud.

Notate l'aria più calda che per una volta sarà costretta a girare alla larga dal Mediterraneo e dall'Italia, interessando la Penisola iberica e la vicina Russia.

Nel fine settimana, come abbiamo già anticipato, lo "strappo freddo" tenderà a ricucirsi, ma non avremo più temperature tardo estive sulla nostra Penisola.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località