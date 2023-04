FREDDO invernale coi giorni contati, ecco quando torna il tepore!

Si intravede finalmente la fine del freddo, ormai impossessatosi dell'Italia da quasi una settimana. Le temperature sono inferiori alle medie del periodo di almeno 6-9°C, soprattutto sul Meridione ed il versante adriatico, e a quanto pare queste anomalie ci faranno compagnia ancora per diversi giorni!

Almeno fino a Pasquetta tante nostre regioni faranno i conti col freddo, sia di notte che di giorno: ci riferiamo in particolare al sud e al basso Adriatico. Clima leggermente più gradevole di giorno sul Nordovest e sul medio-alto Tirreno, soprattutto a Pasquetta.

Ma da martedì 11 le carte in tavola cambieranno parecchio! L'anticiclone delle Azzorre si rinforzerà con vigore su tutto il Mediterraneo centrale e riuscirà a far indietreggiare l'aria fredda dell'est. Non sarà un anticiclone duraturo, ma quantomeno tra martedì 11 e venerdì 14 Aprile potremo percepire un netto aumento delle temperature.

Eloquenti le temperature previste a 1500 metri, in libera atmosfera, tra 12 e 13 Aprile. Possiamo notare il flusso mite proveniente dal settore sub-tropicale dell'Africa nord-occidentale. Farà più freddo invece su Francia, Spagna, Portogallo e Germania dove affluirà aria più fredda atlantica.

Le temperature massime aumenteranno ovunque da martedì. Si prevedono picchi di 21-22°C in Val Padana e a sprazzi lungo le regioni adriatiche. Aumento netto delle temperature anche al sud.

L'aumento delle temperature sarà ancor più marcato tra giovedì e venerdì, quando le correnti atlantiche dirette sull'Europa occidentale rischiano di richiamare aria più calda tropicale verso centro e sud Italia. In tal caso potremmo imbatterci in anomalie diametralmente opposte rispetto a quelle in atto in queste ore!