Francia: impressionante "neve chimica" causata dalla centrale nucleare, almeno 30 cm caduti

Un evento meteorologico a dir poco incredibile si è verificato in Francia, nel comune di Cattenom situato nel "Grand Est", nel dipartimento della Mosella. La località si trova a ridosso del confine tedesco, a sud di Lussemburgo.

Il grande gelo russo si è diretto anche in Francia dove le temperature sono scese fortemente sotto lo zero. Locali nevicate sono arrivate su molte regioni, ma senza accumuli particolarmente significativi.



Discorso diverso però per Cattenom, dove sono caduti oltre 30 cm di neve in poche ore. Ma come è stato possibile questa intensa nevicata così localizzata, mentre in tutte le restanti aree francesi è nevicato molto poco?



Ebbene la responsabile di queste forti nevicate è la centrale nucleare presente a Cattenom: le torri della centrale hanno emesso enormi quantità di vapore acqueo, le quali sono condensate a causa delle temperature molto basse dando vita ad una vera e propria fitta nevicata. Il fenomeno, ovviamente, è stato circoscritto all'area della centrale nucleare (alcune centinaia di metri).

Il fenomeno è riconducibile alla "neve da nebbia"(alias "neve chimica"), che spesso arriva in pianura Padana in determinate condizioni atmosferiche, specie nei pressi degli stabilimenti industriali.