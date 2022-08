FORTE PERTURBAZIONE in avvicinamento, ecco dove colpirà

Una saccatura fresca e instabile proveniente dall'Atlantico sta attraversando la Spagna e il Mediterraneo occidentale, dirigendosi proprio sull'Italia dove arrecherà un rapido ma intenso peggioramento del tempo.

Questa saccatura d'aria instabile si evolverà ulteriormente nel corso di giovedì 1 settembre, dando vita ad una piccola e incisiva bassa pressione tra il basso Adriatico e il sud, dando luogo a numerosi acquazzoni e temporali piuttosto intensi.

Come potete dunque immaginare, il bersaglio della perturbazione sarà il centro ed il sud, mentre al nord avremo fenomeni più rari seppur localmente intensi. Ma andiamo con ordine e vediamo quali regioni saranno più colpite dai temporali tra oggi e domani.

Quest'oggi, tra pomeriggio e sera, l'instabilità crescerà nettamente su Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Sardegna e alta Lombardia: su questi settori avremo acquazzoni e locali temporali intensi ricchi di grandine.

Domani il peggioramento sarà ancor più esteso e coinvolgerà buona parte del centro e del sud. Al mattino avremo residui forti acquazzoni al nordest, specie in Emilia Romagna, mentre centro e sud faranno i conti col maltempo per buona parte della giornata. In particolare tra mattina e pomeriggio ci aspettiamo temporali forti su Lazio, Campania, in estensione a Calabria, Basilicata, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia.

Rischio nubifragi e forti grandinate nei settori interni di Abruzzo, Molise, Puglia (barese, brindisino e tarantino in particolare). Situazione molto simile anche in Campania dove il rischio nubifragi è molto alto sul salernitano e napoletano.