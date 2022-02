Forte ANTICICLONE la prossima settimana, sarà primavera per qualche giorno

Non ci sono più dubbi per la modellistica ed anche per noi previsori: un forte promontorio anticiclonico attraverserà l'Italia nel corso della prossima settimana portando con se aria nettamente più mite e clima primaverile.

Il vasto anticiclone che da molte settimane giace nel Mediterraneo occidentale sarà ancora protagonista in Italia grazie a nuova linfa in arrivo dal settore sub-tropicale.

Infatti dopo la breve flessione della cupola anticiclonica ad inizio settimana, grazie ad aria più fredda artica destinata a lambire il centro ed il sud, si avvicinerà da ovest una vasta massa d'aria mite sub-tropicale proveniente addirittura dai Caraibi (già anticipata in questo articolo).

Quest'aria più mite raggiungerà dapprima l'Europa occidentale e poi l'Italia favorendo un repentino rinforzo dell'anticiclone a tutte le quote. Le temperature, pertanto, sono destinate a crescere sensibilmente da nord a sud sia in pianura che in montagna.

Le temperature aumenteranno già da lunedì al nord, dopodiché toccherà anche al centro da martedì e al sud da mercoledì. L'anticiclone spazzerà via rapidamente l'aria fredda artica che tra lunedì e martedì attraverserà le regioni centrali e meridionali.

L'aumento termico riguarderà soprattutto le montagne: l'arrivo di aria più mite in quota farà impennare le colonnine di mercurio sia in Appennino che sulle Alpi, così tanto che lo zero termico salirà vertiginosamente oltre i 3000-3500 metri di altitudine. Addirittura potrebbe arrivare fino a 4000 metri sulle Alpi occidentali, una situazione anomala persino in estate. Il manto nevoso, già in situazioni critiche, subirà l'ennesimo attacco di questo anomalo inverno.

In pianura avremo temperature massime fino a 15-16°C al nord e qualche picco di 17-18°C al centro e al sud fino a venerdì.

Fortunatamente non sarà un anticiclone statico, pertanto è probabile che tra venerdì 11 e sabato 12 possa irrompere aria più fredda dal centro Europa in grado di demolire, gradualmente, il promontorio anticiclonico.