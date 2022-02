Meteo 7 giorni: rapida irruzione ARTICA prima dell'anticiclone PRIMAVERILE

Gli aggiornamenti odierni dei modelli matematici mostrano una piccola novità rispetto a ieri, proprio in corrispondenza dell'inizio della prossima settimana: il mite anticiclone alimentano da aria calda sub-tropicale approderà in Italia con leggero ritardo, lasciando spazio ad una rapidissima irruzione artica sulle regioni meridionali e del basso Adriatico.

Questa ondata di freddo, molto simile alle precedenti arrivate nel corso dell'inverno secondo il solito schema barico che vede l'anticiclone troppo addossato al Mediterraneo, sarà molto rapida e porterà solo fenomeni sporadici.

Tutti i modelli matematici sono concordi con un improvviso calo delle temperature al centro e al sud (anche di oltre 2-3°C sotto le medie del periodo) mentre al nord avremo, contrariamente, un aumento termico a causa del foehn che porterà le temperature addirittura sopra le medie.

Qualche rapida nevicata imbiancherà nuovamente l'Appennino centro-meridionale fra lunedì e martedì, mentre la siccità continuerà ad avvolgere il nord.

Tutto questo si consumerà nell'arco di 36 ore, dopodiché approderà in Italia un vasto campo di alta pressione alimentata da aria mite sub-tropicale e proveniente dai Caraibi. L'aria mite sarà presente soprattutto in alta quota e sarà responsabile di una grande impennata dello zero termico oltre i 3500 metri su tutta Italia.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 4 febbraio: alta pressione in Italia, ma possibili infiltrazioni umide verso il settore tirrenico. Nubi in aumento su Liguria, Toscana, Lazio e al nord, con piogge rare. Stabile al sud. Temperature in aumento.

Sabato 5 febbraio: ingresso di aria umida atlantica verso le regioni tirreniche con piogge deboli e sparse. Temperature in aumento.

Domenica 6 febbraio: addensamenti al sud con piogge sparse su Sicilia e Calabria. Migliora al centro, sempre stabile al nord. Temperature in aumento.

Lunedì 7 febbraio: improvvisa sferzata fredda al centro e al sud con piogge sparse, qualche grandinata e fiocchi di neve in alta collina. Venti in netto rinforzo di tramontana al sud, foehn al nord e clima secco. Temperature in aumento al nord, in netto calo al centro e al sud.

Martedì 8 febbraio: freddo al sud e medio-basso Adriatico ma con fenomeni in attenuazione. Venti forti di tramontana. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Mercoledì 9 febbraio: anticiclone in arrivo su tutta Italia, tempo stabile ovunque e temperature in aumento.

Giovedì 10 febbraio: forte anticiclone su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in impennata ovunque.

