Forte ANTICICLONE in arrivo, durerà fino a NATALE?

La linea di tendenza tracciata nei giorni scorsi sta rapidamente acquistando consensi da parte di tutti i principali modelli matematici: la prima parte delle vacanze di Natale potrebbe trascorrere all'insegna del bel tempo e della stabilità su tutta la nostra penisola grazie al ritorno in grande stile dell'anticiclone nord africano.

Come anticipato ieri la stabilità tornerà a farsi largo già da domenica su gran parte d'Italia. Ma sarà da lunedì che i cieli diverranno sereni quasi ovunque e le nebbie torneranno ad aleggiare su valli e pianura Padana come nelle tipiche giornate anticicloniche autunnali.

Ma a quanto pare potrebbe trattarsi di un anticiclone persistente! Dagli ultimissimi aggiornamenti dei centri di calcolo si evince la possibilità di una persistenza del promontorio anticiclonico sub-tropicale anche per la seconda metà della prossima settimana: insomma dal 19 al 25 dicembre potrebbe aprirsi un periodo molto più stabile per tutti, oltre che più gradevole per alcuni settori.

Un piccolo cedimento, effimero, dell'anticiclone potrebbe realizzarsi tra 21 e 22 dicembre ma gli effetti riguarderebbero perlopiù il nord e il lato tirrenico. Davvero troppo poco per parlare di ondate di maltempo!

Sarà la stabilità a prevalere per gran parte della prossima settimana, contraddistinta da fenomeni variegati da nord a sud: nelle valli e in pianura Padana troveremo frequentemente le nebbie e le nubi basse, mentre sulle coste e in montagna cieli sereni e clima gradevole!

Eloquenti le anomalie di temperatura previste tra 20 e 25 dicembre, fino a 5°C oltre le medie in Italia:

La giornata di Natale potrebbe rivelarsi stabile su gran parte d'Italia. Nessun bianco Natale al momento, ma ci attendiamo ancora qualche giorno per una previsione più affidabile per le festività!