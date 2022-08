FINE MESE anticiclonico, ma farà tanto CALDO?

Aria meno calda e instabile sarà presente nel Mediterraneo per diversi giorni, quantomeno fino al 25 agosto. Come accennato in questo articolo è ormai confermata un'incursione fresca nord atlantica che evolverà in un "cut-off" tra centro-sud Italia e Balcani. Questa goccia fresca resterà bloccata per circa 72 ore, dando vita a tanta instabilità caratterizzata da rovesci e temporali sparsi che coinvolgeranno principalmente le regioni centrali e meridionali.

E dopo? Nel periodo che va dal 26 al 31 agosto potrebbe aprirsi un periodo più stabile per tutta la penisola grazie al rinforzo dell'anticiclone. Tuttavia (e qui c'è la novità) le bollenti masse d'aria sub-tropicali potrebbero mantenersi a debita distanza dallo Stivale.

Le temperature tenderanno gradualmente a salire e potrebbero riportarsi sopra le medie del periodo di qualche grado, ma senza grandi eccessi. Le medie degli scenari dei principali modelli matematici propendono per temperature, a circa 1500 metri di quota, comprese tra i 16 e i 19°C, senza alcun apporto di aria caldissima sub-tropicale (la quale può portare temperature fino a 25-27°C alla medesima quota).

Insomma potremmo vivere un finale d'agosto più stabile e con caldo senza grandi eccessi, il tutto accompagnato dalle tipiche brezze su coste e pianure. Solo in pianura Padana e sul lato tirrenico potremmo osservare qualche picco superiore ai 31-32°C.