ESTATE in arrivo: avremo CALDO FASTIDIOSO nel week-end?

In questa sede monitoreremo l'indice di calore (o indice di disagio da caldo) atteso in Italia nell'arco del prossimo fine settimana (per tutti i dettagli sull'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/Ti-segnaliamo/49/ti-segnaliamo-cos-l-indice-di-calore-/97746/)

Il tempo sarà stabile su tutta la Penisola fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano sui rilievi del nord, essenzialmente sulle Alpi. Il caldo inizierà a farsi sentire sull'Italia con i primi sentori di fastidio su alcune aree del nostro Paese.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle 17 di sabato 17 giugno:

Un po' di FASTIDIO sarà presente sulla Pianura Padana, ma cose di poco conto. A tratti, il caldo risulterà un po' FASTIDIOSO anche sulla Sardegna e sulla Toscana, per il resto caldo SOPPORTABILE.

Questo invece è l'indice di disagio da caldo atteso in Italia alle ore 17 di domenica 18 giugno:

Caldo a tratti FASTIDIOSO sulla Pianura Padana, specie centro-orientale e nelle aree interne della Sardegna. Caldo un po' FASTIDIOSO su Toscana e Lazio, per il resto caldo ancora SOPPORTABILE.

Consulta anche tu le nostra mappe del disagio da caldo per i prossimi 15 giorni cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/