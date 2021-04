Ecco come si Ã¨ comportato L'INVERNO in Europa...

Dal punto di vista meteorologico, l'inverno prende avvio il 1 dicembre e termina il 28 febbraio (29 se l'anno è bisestile). Come si sono comportati, nel loro complesso, questi tre mesi dal punto di vista delle temperature e delle piogge in Europa ed in Italia?

La prima mappa mostra le anomalie termiche del trimestre invernale sul nostro Continente:

Per ciò che concerne il nostro Paese, per l'ennesima volta siamo costretti a parlare di un inverno sopramedia dal punto di vista termico, anche se non di molto. Gli scostamenti dalla media sono stati tra 1 e 3°, anche se alcune aree hanno chiuso la stagione in media, ad esempio parte del nord-ovest e del meridione.

A scala europea è stato un inverno ampiamente sopramedia sull'Europa orientale, fino a 5° dove vedete il rosso acceso. Sopramedia anche su gran parte dell'Europa centrale con scostamenti tra 1 e 3°.

Hanno invece chiuso in perfetta media le Isole Britanniche, il Baltico, il nord della Germania, la Polonia e la Bielorussia. Sottomedia anche marcato invece la Norvegia, fino a 5° in meno dove vedete il blu scuro.

Come si è comportato invece l'inverno in Europa dal punto di vista delle piogge?

In Italia, contrariamente agli inverni passati, la stagione fredda è stata abbastanza piovosa con limitati deficit idrici.

Altrove la stagione ha presentato una pluviometria molto variegata. Sopramedia in genere sulla Penisola Iberica, le Isole Britanniche e l'Europa sud-orientale, sottomedia invece sulla Norvegia, la zona del Baltico ed alcune aree dell'Europa centrale.

