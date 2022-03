Dov'è la primavera? FREDDO ad oltranza su tutta Italia

Le fredde correnti polari sono tornate ad impeversare nel Mediterraneo e questa volta proprio all'esordio della primavera meteorologica. Oggi 1 marzo il tempo è tutt'altro che primaverile in Italia, anzi! Il sud ed il medio-basso Adriatico stanno facendo i conti con una irruzione fredda continentale che ha portato la neve fino a quote bassissime e addirittura in pianura tra Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale.

Mercoledì questa perturbazione andrà via, ma il freddo resterà ancorato al Mediterraneo ancora per molti giorni, probabilmente per tutta la prima decade di marzo annullando, di fatto, quelli che dovrebbero essere i primi giorni della primavera meteorologica.

L'alta pressione resterà ben lontana dal Mediterraneo e continuerà a fare la voce grossa tra l'Atlantico orientale e l'Europa occidentale, dando vita ad una barriera in grado di catapultare le ondate di freddo verso l'est Europe a in parte anche verso l'Italia.

Dunque nel corso dei prossimi giorni la nostra penisola dovrà ancora fare i conti con temperature basse, soprattutto di notte e all'alba. In pianura Padana e nelle aree interne del centro sarà facile imbattersi in minime inferiori allo zero, estremamente dannose in questo periodo dell'anno per l'agricoltura.

Oltre al freddo è molto probabile anche il ritorno del maltempo proprio sul finire della settimana e ad inizio della prossima. Almeno un paio di perturbazioni ben organizzate potrebbero intrufolarsi nel Mediterraneo interagendo con l'aria fredda presente e favorendo condizioni di spiccata instabilità perlopiù al centro e al sud, ma con qualche spiraglio anche per il nord.

Le temperature massime per domenica:

Eloquenti le anomalie di temperatura a 1500 metri per il fine settimana 5-6 marzo:

Insomma, i tepori primaverili sono molto lontani al momento.