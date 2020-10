Domenica nuove PIOGGE su diverse regioni!

Il Libeccio solitamente espone alle piogge il Levante Ligure, gran parte delle regioni tirreniche, la Lombardia, il Triveneto, parte dell'Emilia, mentre lascia in ombra gran parte del Piemonte occidentale e meridionale e il Ponente ligure, cosi come la Romagna e il medio Adriatico.



Domenica 4 ottobre un nuovo impulso giungerà dalla Francia accompagnato proprio da questo tipo di correnti e favorirà tra la serata e l'alba di lunedì nuove precipitazioni, che risulteranno anche abbastanza intense tra Levante ligure, Triveneto e Toscana, risultando anche a carattere nevoso oltre i 1800-2000m sul settore alpino, rovesci anche su ovest Sardegna.



Scarsi invece i fenomeni, come già annunciato, sul Piemonte occidentale e meridionale e probabilmente sul Milanese sud occidentale. Qui la sequenza del passaggio piovoso cosi come la prevede il nostro modello tra domenica sera e lunedì, riassunta in due mappe:

Da monitorare il rischio di temporali marittimi persistenti a ridosso della costa toscana e dell'alto Lazio tra la notte e l'alba su lunedì. Le temperature caleranno di qualche grado un po' ovunque.