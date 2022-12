DOMENICA con fioccate fino in pianura su alcune regioni!

Domenica potrebbe toccare al nordest osservare i primi fiocchi di neve della stagione fino a bassissima quota! La perturbazione atlantica che in queste ore sta regalando piogge e anche nevicate fino a bassa quota al nordovest tenderà gradualmente a muoversi verso est durante il week-end.

Proprio tra domenica e le prime ore di lunedì ecco che potrebbe prender forma il fronte occluso della depressione, dove troveremo temperature decisamente basse grazie all'aria fredda richiamata dall'Europa centrale.

Il fronte apporterà precipitazioni su gran parte del nordest, ma con intensità (al momento prevista) debole o moderata. Grazie al calo netto delle temperature potremmo assistere a nevicate fin quasi in pianura tra Trentino, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, specie in serata quando lo zero termico raggiungerà i 500-600 metri di altezza. Ciò significa che potrebbe nevicare sin verso i 200 metri ed occasionalmente anche più in basso.

Queste le nevicate (deboli) previste domenica al nord:

Le temperature di domenica sera saranno quelle ideali per l'arrivo della neve a bassa quota:

Le ultime nevicate sono attese nella notte di lunedì in Emilia Romagna, fino in pianura, dopodiché avanzerà un graduale momentaneo miglioramento.