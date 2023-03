Domenica ci sarà MALTEMPO? Cosa dicono i principali modelli?

Gli abitanti del nord Italia, specie del nord-ovest, stanno aspettando la pioggia e guardano speranzosi le mappe attese per il pomeriggio-sera di domenica.

Le notizie purtroppo non sono confortanti per il nord-ovest, mentre qualche bel rovescio dovrebbe essere garantito al nord-est e su parte delle regioni centrali. In altre parole, il fronte non avrà ancora una penetrazione ottimale e sarà accompagnato da correnti di Libeccio; sappiamo che questo tipo di vento non è foriero di piogge per le aree tanto bisognose del Piemonte, che restano sottovento a causa dell'arco alpino.

La mappa più ottimistica in fatto di pioggia è anche oggi il modello americano. Ecco la sommatoria delle precipitazioni nell'arco della giornata di domenica 26 marzo secondo il modello di oltre oceano:

A parte il Piemonte occidentale, il ponente ligure e la Romagna, il resto del nord dovrebbe prendere rovesci di discreta fattura anche se veloci. Qualche piovasco anche sul medio-alto Tirreno e le aree interne peninsulari, per il resto tempo asciutto.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni sempre per domenica 26 marzo, ma secondo il modello europeo:

A parte la Liguria centro-orientale, la Val d'Aosta e l'est della Lombardia che avranno qualche rovescio, sul nord-ovest c'è il rischio che si abbatta la mannaia del Favonio ad asciugare tutto l'asciugabile! Rovesci saranno invece presenti sul nord-est, sul medio-alto Tirreno e le aree interne peninsulari.

Infine, il modello canadese è sulla falsariga dell'europeo:

Salto quasi completo del nord-ovest, rovesci al nord-est e piovaschi su alto/medio Tirreno e fascia interna peninsulare.

