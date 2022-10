Diversi passaggi perturbati in settimana, ecco dove ci sarà più PIOGGIA

Il tempo sta cambiando vistosamente sulle regioni del nordovest dopo tanti giorni di stabilità e assenza di piogge. Infiltrazioni umide atlantiche stanno apportando nubi e piogge specie su Piemonte e Lombardia, ma a breve avremo un peggioramento anche su altre regioni come Liguria, Valle d'Aosta e Sardegna. Pian piano il tempo cambierà anche su tante altre regioni, soprattutto nel corso della nuova settimana.

L'anticiclone si farà momentaneamente da parte e potremo assistere al transito di vari fronti perturbati occidentali: la maggior parte di essi coinvolgerà in modo più diretto le regioni del sud e le isole maggiori, mentre al nord dovremo aspettarci un miglioramento. Insomma il maltempo sul settentrione è legato principalmente alla giornata odierna, dopodiché avanzerà un graduale miglioramento sin dall'inizio della settimana.

Su Sardegna e Sicilia l'instabilità sarà frequente nei prossimi giorni, tanto che gli accumuli di pioggia totali potrebbero rivelarsi molto abbondanti. Non si escludono forti temporali specie in Sicilia nella giornata di lunedì e poi nuovamente tra mercoledì e giovedì. Piogge e rovesci sparsi in arrivo anche su Calabria, Basilicata, Puglia e, più sporadicamente, su Campania, Lazio e Toscana e sul medio Adriatico.

Al momento non si intravedono, nel corso della prossima settimana, grandi perturbazioni ben organizzate, bensì rapidi fronti con precipitazioni irregolari (seppur localmente intense).