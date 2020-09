Disagio da CALDO in crollo fisiologico, guardate!

Il disagio da caldo nei prossimi giorni andrà progressivamente attenuandosi. E' più una questione astronomica che meteorologica, ci avviciniamo all'autunno, le giornate si accorciano, le notti si allungano, il soleggiamento non è più tale da riuscire a determinare un'associazione tale tra caldo ed umidità da arrecare disagio.



Comunque sia sino a venerdì un disagio moderato da caldo interverrà su molte aree del Paese: sul catino padano, sulle zone joniche, dove l'alto tasso di umidità garantito dalla presenza delle forti piogge temporalesche in mare aperto, unito a qualche schiarita presente a ridosso della costa eleva notevolmente il disagio da caldo anche in presenza di valori non superiori ai 27-28°C.



Ecco la prima mappa riferita a giovedì 17 settembre: in marroncino le aree soggette a disagio! Il punto con il maggior disagio si troverà a ridosso del settore centrale del fiume Po, a cavallo tra Lombardia ed Emilia.

Ecco la seconda mappa, prevista per venerdì 18 settembre, dove si evidenzia ancora la presenza di un certo disagio, ma già inferiore al giorno precedente, resterà un certo fastidio sul catino padano, sull'alto e medio Tirreno e sull'area jonica:

Infine ecco la situazione prevista per sabato 19 settembre, dove si evince chiaramente che il disagio si è molto ridotto, pur persistendo su limitate aree del territorio. E' evidente che l'estate, indipendentemente da che tempo faccia, stia ormai volgendo alla sua naturale conclusione.

Qui tutte le mappe: https://www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/