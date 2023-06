Depressione a metà settimana: rischio temporali violenti su alcune regioni

Ci sono sempre più conferme sul forte peggioramento di metà settimana, che corrisponde anche alla metà del mese di Giugno. I centri di calcolo sono tutti allineati verso un unico scenario, quello del maltempo! Tra 12 e 13 Giugno avremo parecchia instabilità specie nelle aree interne, mentre dal 14 Giugno faremo i conti con una vera e propria perturbazione organizzata.

Questa stessa perturbazione è ormai nei nostri articoli da parecchi giorni ed ora possiede altissime probabilità di realizzazione. Si tratta di una depressione proveniente da ovest, dall'Atlantico, che verrà risucchiata sul Mediterraneo da un nucleo fresco che nel frattempo si sarà fiondato su Europa centrale e nord Italia direttamente dall'est, come una vera retrogressione fredda invernale. Ovviamente non siamo a Dicembre, bensì a Giugno, pertanto non siamo alle prese con un'ondata di freddo e neve ma con un nucleo fresco ricco di instabilità.

Comunque il maltempo dipenderà quasi interamente dal vortice proveniente dall'Atlantico, i cui obiettivi dichiarati sembrano essere centro e sud Italia. Tra 14 e 16 Giugno avremo vasta nuvolosità, piogge diffuse e locali temporali decisamente intensi e localmente violenti.

Mercoledì 14 transiterà il fronte instabile che pare intenzionato ad attraversare tutto il centro ed il sud. La mappa delle precipitazioni previste mercoledì è molto chiara: si prevedono piogge diffuse con accumuli localmente abbondanti, superiori ai 40 mm, su Campania, Abruzzo, Marche, Romagna, Sardegna, Lazio, Molise. Nel frattempo i temporali avanzeranno verso la Sicilia, la Puglia, la Calabria.

Giovedì 15 poche variazioni: il maltempo agirà su grna parte del sud e del medio-basso Adriatico. Sarà una giornata più autunnale che estiva, caratterizzata da tante nubi e piogge diffuse, oltre che locali nubifragi. Difatti si preannunciano accumuli localmente superiori ai 60-70 mm su Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Molise. Instabilità sparsa al nord, specie su monti e colline.

Anche venerdì le piogge non mancheranno sulle regioni del sud e del medio adriatico, mentre avremo tempo più soleggiato altrove.