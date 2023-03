CONFERME: da metà marzo concrete possibilità di MALTEMPO vero!

Alla ricerca del maltempo perduto.

Vi sarà capitato di essere presi da un lavoro importante sul pc, siete quasi in dirittura d'arrivo ed improvvisamente toccate un tasto sbagliato, vi si cancella tutto e non c'è nulla che possiate fare per riappropriarvi del lavoro.

E' quello che è successo al progetto a cui stava lavorando il vortice polare, di colpo ha scelto una strada sbagliata e ha buttato via la grande occasione di farci vivere un marzo di quelli che si sarebbero ricordati per un pezzo.

Quando succede questo, bisogna ripartire da zero a ricostruire il lavoro perduto.

Ed è quello che stiamo cercando di fare insieme al vortice polare. Capirne le intenzioni e cercare le occasioni di prezioso maltempo mancato durante la seconda metà del mese, perchè la prima sarà quasi tutta votata al nulla di fatto.

Eh si perchè nel frattempo a sbarrare la strada alle precipitazioni SERIE, quelle che ci aiuterebbero con la siccità, arriverà l'anticiclone subtropicale, e il tentativo di sbarazzarcene passerà anche da qualche passaggio quasi a vuoto come quello previsto tra il 14 e il 15 dal modello europeo, di cui osserviamo qui sotto la sequenza (ancora correnti troppo tese occidentali):

Subito dopo però le cose potrebbero cambiare; finalmente libero da quelle manovre estreme che stiamo osservando in questi giorni, il vortice polare riuscirà a collaborare meglio con l'Atlantico indirizzando una saccatura ben più ficcante verso il Mediterraneo, foriera di precipitazioni un po' per tutti: certo siamo oltre metà mese, la distanza impone prudenza ma arrivano continue CONFERME:

A supporto di questa ipotesi che strizza l'occhio al maltempo, ci sono le medie degli scenari del modello americano e di quello canadese che vi proponiamo qui sotto e previste per lo stesso intervallo temporale:

Si tratterebbe indubbiamente di una svolta significativa che insisterebbe per diversi giorni, ma di occasioni per la pioggia da qui alla metà di maggio ne occorreranno molte per prepararci ad un'estate che, come sempre, non ci farà mancare il suo apporto africano, quella è una certezza, una previsione centrata ad occhi chiusi.

RIASSUMENDO:

sino a metà mese poche possibilità di assistere a precipitazioni diffuse, saranno tutte relegate lungo le regioni tirreniche, sui settori alpini di confine e sporadicamente sull'estremo nord-est. Attendibilità: 99%



Nel week-end 11-12 marzo peraltro possibile temporanea rimonta dell'anticiclone subtropicale con clima molto mite. Attendibilità: 85%



Dopo metà mese possibile inserimento di figure depressionarie cariche di precipitazioni importanti, da confermare ma con attendibilità in crescita: 35-40%.