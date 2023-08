Come sarà il tempo nella prima parte di SETTEMBRE? Temporali? Caldo? Ecco tutte le ANOMALIE

Come potrebbe comportarsi la prima parte di settembre in Italia? Lo abbiamo chiesto al prestigioso centro di calcolo ECMWF che oggi ha aggiornato le proiezioni a lungo termine. Vi ricordiamo che tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività.

Iniziamo la nostra analisi con il quadro delle anomalie termiche previste in Europa tra il 4 e il 10 settembre - si consiglia sempre di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo.

In un quadro abbastanza sconcertante di sopramedia termico, spicca un lieve sottomedia in prossimità del Mediterraneo occidentale, oltre al sud della Francia ed a parte della Penisola Iberica. Sull'Italia, tuttavia, il quadro termico dovrebbe essere sopranorma tra il mezzo grado e il grado, specie al centro e al meridione.

Veniamo ora alle anomalie pluviometriche sempre per il medesimo periodo, ovvero tra il 4 e il 10 settembre:

Pluviometria attorno alla media, leggermente superiore a nord del Po e sulle Alpi.

Passiamo adesso al periodo compreso tra il giorno 11 e il giorno 17 settembre, iniziando con il quadro delle anomalie termiche:

Temperature attorno alla media in Valpadana. Sul resto d'Italia il quadro termico resterà esuberante di almeno 1 grado sui valori normali.

Infine, le anomalie di precipitazioni inerenti al periodo suddetto:

Un lieve sopramedia pluviometrico sarà presente sul nord-est, per il resto precipitazioni attorno alla media del periodo.

