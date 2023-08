CICLONE in azione sull'Italia tra DOMENICA e LUNEDI. Ecco le aree maggiormente colpite

Ecco la famigerata rottura estiva, che quest'anno ha deciso di presentarsi sull'Italia a fine agosto, dopo un'ondata di caldo lunga ed estenuante. La mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia alle ore 8 di lunedi 28 agosto:

Depressione piuttosto profonda sul Mar Ligure; incastonato al suo interno un complesso sistema frontale foriero di piogge intense e temporali che saranno più intensi e frequenti al nord e lungo il versante tirrenico. Al tutto si assocerà una generale diminuzione delle temperature che spazzerà via il caldo atroce dall'Italia ad iniziare dai settori settentrionali.

Facciamo però parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di domenica 27 agosto:

Ecco le piogge ed i temporali che interesseranno il settore di nord-ovest, con fenomeni anche forti sull'alta Lombardia e il Golfo Ligure. Temporali in arrivo in serata anche sulla Sardegna occidentale e nubi in aumento sulle regioni centrali tirreniche, senza piogge, per il resto tempo ancora stabile. Temperatrure in calo al nord in concomitanza delle precipitazioni. Ancora caldo su parte del centro e al meridione.

La terza mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 28 agosto:

Maltempo al nord con piogge e temporali a carattere sparso. Temporali anche lungo le regioni tirreniche fino alla Campania, unitamente alla Sardegna occidentale. Fenomeni localmente intensi. Resteranno ancora all'asciutto le regioni adriatiche, gran parte del meridione, la Sicilia e la Sardegna orientale.

Rinforzo del vento ovunque, peggioramento del moto ondoso e generale calo delle temperature fino a valori sottomedia al nord.

