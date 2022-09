COLPO di SCENA per l'inizio della settimana prossima! Guardate cosa arriverà...

Cosa combina l'alta pressione africana? Nel week-end dovrebbe rientrare temporaneamente nel suo guscio, ma all'inizio della settimana prossima potrebbe esplodere nuovamente sull'Italia.

Non è la prima volta che settembre presenta situazioni di questo tipo. La colpa è di un ex uragano in Atlantico che agganciando il flusso occidentale, tenderà ad isolare una saccatura in loco. L'aria calda che verrà richiamata gonfierà il promontorio anticiclonico che catapulterà recidivamente in piena estate tutto il bacino centro-occidentale del Mediterraneo e l'Italia.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese sulla verticale italica per martedi 13 settembre:

Ecco la classica gobba calda che sale dall'Africa ed invade il Mediterraneo centro-occidentale con temperature alla medesima quota superiori a 20°. Tutto ciò si ripercuoterà ovviamente sul caldo al suolo che tenderà ad aumentare all'inizio della settimana prossima.

Dal punto di vista atmosferico il sole splenderà da nord a sud ed anche i temporali di calore sui monti saranno pochi. Dal punto di vista termico, queste saranno le temperature al suolo attese in Italia nella giornata di martedi 13 settembre:

Punte di 34° in Sardegna, 32° sulla Romagna e sul Lazio, 31° sulla Toscana e la Valpadana centrale, 30° in Sicilia e sulla bassa Lucania.

Il quadro termico previsto al suolo per mercoledi 14 settembre potrebbe essere ancora più critico.

Addirittura 37° in Sardegna, 35° sulla Romagna e il Foggiano, 34° sulla bassa Lucania e la Valpadana centrale, 33° sulla Toscana e l'Abruzzo. Si tratta di temperature davvero esagerate per la seconda decade di settembre.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/i-temporali-di-venerd-9-e-sabato-10-settembre-dove-colpiranno-/94839/