Clima estremo in Germania: oltre 43°C di differenza in dieci giorni!

Dal gelo alla primavera in Germania, escursioni termiche incredibili a Sontra! Ben 43°C di differenza in poco più di 10 giorni!

La Germania sta vivendo uno dei mesi di febbraio più estremi della sua storia, soprattutto dal punto di vista termico. Dopo la pesante ondata di gelo avvenuta prima di metà febbraio, che aveva portato la colonnina di mercurio abbondantemente sotto lo zero su vasti territori, è arrivato l'anticiclone sub-tropicale portatore di aria estremamente mite e condizioni climatiche tipiche della primavera. Insomma in pochi giorni si è passati da un eccesso all'altro su tutta la Germania.

Tra i vari record di caldo spicca Amburgo, che ha toccato +18.7°C ieri 21 febbraio, battendo il suo stesso record dello scorso anno.

Ma il record più clamoroso spetta alla città di Sontra, nel land dell'Assia: il 10 febbraio registrava una temperatura minima di -25.6°C (minimo storico assoluto per questa località) mentre ieri 21 febbraio ha registrato ben +18°C. In poco più di 10 giorni Sontra è stata protagonista di un'escursione termica di ben 43°C, passando dal crudo inverno alla primavera!