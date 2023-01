Ciclone profondo in formazione VENERDI' nel Mediterraneo, attenzione a nubifragi e nevicate

Mentre piogge e fiocchi di neve a sprazzi fino in pianura stanno interessando il nord, sul resto d'Italia stiamo vivendo una brevissima tregua dal maltempo (non per tutti ovviamente, visto che ci troviamo pur sempre all'interno di un vasto nucleo d'aria fredda di origine polare). Il maltempo in atto al nord è frutto di una piccola depressione formatasi nel mar Ligure e che nelle prossime ore si muoverà rapidamente verso est fino a raggiungere i Balcani.

Nel frattempo si preparerà un'altra depressione, di gran lunga più estesa, profonda e intensa: questo impulso perturbato è in avvicinamento dalla Francia e a breve si getterà nel golfo di Leone dove, a contatto col Mediterraneo, si approfondirà rapidamente in una depressione che non passerà inosservata.

Questo ciclone porterà fenomeni intensi in Sardegna tra la notte e l'alba di venerdì, dopodichè si muoverà sul mar Tirreno dove si intensificherà ulteriormente divenendo un vero e proprio vortice ben strutturato e provvisto anche di un occhio centrale: in questo punto la pressione al suolo potrebbe scendere fino a 988 hpa, un dato certamente di rilievo per il Mediterraneo.

Il ciclone irromperà nel mar Tirreno con un fronte freddo molto ben organizzato che sarà colmo di temporali e forti rovesci: questi dapprima interesseranno la Sardegna come detto poc'anzi, poi si muoveranno su Lazio, Campania, Molise, zone interne dell'Abruzzo, Basilicata e Calabria settentrionale. Quando? Molto probabilmente nella seconda parte di venerdì, quindi tra il pomeriggio e la sera.

Questi temporali potrebbero causare piogge particolarmente intense, anche a carattere di nubifragio. Inoltre, considerando che il tutto avverrà in un ambiente molto freddo soprattutto in alta quota, è molto probabile che assieme alla pioggia possano verificarsi intense grandinate o episodi di gragnola. Eloquenti le piogge previste nella giornata di venerdì:

In aggiunta ci saranno forti raffiche di vento ad accompagnare il fronte del ciclone, pertanto occorrerà prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche avverse nel corso di venerdì.

Il maltempo, inoltre, proseguirà anche sabato con precipitazioni diffuse e localmente molto abbondanti:

Non è tutto! con l'arrivo di questo vasto fronte perturbato avremo anche copiose nevicate lungo tutto l'Appennino a quote via via sempre più basse. La neve si spingerà sin verso i 400-500 metri su gran parte dell'Appennino centrale e fino a 500-600 metri su Basilicata e Campania.